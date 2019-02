Già ripulite le prime aree di sosta, nei prossimi giorni si proseguirà con tutti i parcheggi

“I divieti di sosta saranno segnalati con appositi cartelli, chiediamo ai cittadini di fare attenzione”

CALOLZIOCORTE – A Calolzio è cominciata l’operazione di pulizia dei parcheggi cittadini.

Già ripulite le zone di sosta di via F.lli Calvi, via Gramsci, via Locatelli e, nei prossimi giorni, si proseguirà con tutti i parcheggi di Calolzio, frazioni comprese.

“Ricordiamo che i parcheggi coinvolti dalla pulizia saranno segnalati 48 ore prima con gli appositi cartelli di divieto di sosta – ha detto il vice sindaco Aldo Valsecchi -. Chiediamo a tutti di prestare attenzione per evitare eventuali sanzioni, ringraziamo i cittadini per la collaborazione”.

Gli addetti di Silea hanno effettuato le prime pulizie: “Purtroppo ci sono alcune situazioni di sporcizia dovute all’inciviltà di alcune persone. Dispiace perché quelle situazioni non rispecchiano il vero volto della città che è composta da persone educate”.

L’amministrazione, però, aggiungerà ulteriori cestini dei rifiuti: “Ricordo che i cestini non vanno usati per buttare la spazzatura di casa – ha detto il vice sindaco -. Anche su questo fronte stiamo tenendo monitorate alcune situazioni perché non vogliamo che l’inciviltà di qualcuno metta in cattiva luce tutto il paese”.