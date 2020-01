Calolzio. Ali per la Scuola dona 4 computer agli alunni con disturbi dell’apprendimento

Questa mattina la consegna all’istituto comprensivo

“Questi computer sono un’opportunità per gli studenti con difficoltà”

CALOLZIOCORTE – Grazie all’associazione Ali per la Scuola, l’istituto comprensivo di Calolziocorte da oggi può contare su 4 computer dedicati ad alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) e con Bisogni Educativi Speciali (BES).

La consegna ufficiale dei notebook è avvenuta questa mattina, sabato, nel plesso di via Nullo alla presenza della dirigente Concetta Rita Cardamone, del professor Emanuele Torri, di alcuni alunni rappresentati dal sindaco dei ragazzi Giulia Scarmato e dei membri dell’associazione Ali per la Scuola guidati dal presidente Massimo Baggioli.

“Una scuola per ciascuno, una scuola per tutti. E’ questo il motto che ho voluto introdurre quando sono arrivata all’istituto comprensivo di Calolziocorte – ha detto la dirigente Cardamone -. Attraverso sistemi specifici possiamo aiutare i ragazzi con disturbi dell’apprendimento e questi computer saranno fondamentali in questo percorso. Un grosso grazie all’associazione ‘Ali per la Scuola’, la scuola ha bisogno dei genitori e, grazie anche alla vicinanza delle amministrazioni comunali, possiamo fare grandi cose per la scuola. Gli alunni con DSA paradossalmente spesso son quelli con maggiori doti ma hanno bisogno di attenzioni in più. Tutti devono salire sulla barca della cultura e voi, ragazzi, dovete essere protagonisti del vostro apprendimento”.

“In questi ultimi anni la scuola ha fatto molto per gli alunni con BES – ha aggiunto il professor Torri -. Abbiamo circa 200 alunni con BES e il nostro compito è fargli vivere la scuola non come una frustrazione ma come una possibilità per apprendere. Il contributo di ‘Ali per la Scuola’ è molto importante perché dietro questi computer ci sono opportunità per gli studenti con difficoltà”.

L’Associazione Ali per la Scuola è arrivata alla soglia dei 10 anni di attività, anni intensi in cui sono stati portati avanti progetti di vario tipo (Porcospini, cyberbullismo…) e iniziative per raccolte fondi o di semplice aggregazione (concorsi, camminate, castagnate…). “Serve l’aiuto di tutti i genitori, tra poco più di un anno saremo chiamati a cambiare i vertici dell’associazione e ci farebbe piacere se ci fosse un ricambio con l’arrivo di nuovi genitori che hanno a cuore le attività delle nostre scuole” ha detto la segretaria Sabrina Magi.

A breve inizierà la nuova campagna di tesseramento da cui provengono la maggior parte dei finanziamenti. Con 10 euro si può avere la tessera che consente di avere sconti in diversi negozi (quest’anno hanno aderito 53 commercianti): “Cogliamo l’occasione per ringraziare i 750 tesserati, è grazie a loro se l’associazione riesce ad andare avanti – ha detto il presidente Baggioli -. L’augurio è quello di coinvolgere un numero sempre maggiore di genitori”.