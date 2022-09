Auguri alla signora Cornelia di 103 anni e alla signora Maria di 100 anni

A portare musica e tanta allegria il maestro Gabriele Bolis con i suoi amici e la sua fisarmonica

CALOLZIOCORTE – “Non sapremo mai, quanto bene possa fare un sorriso” diceva Madre Teresa di Calcutta, oggi Santa. Ebbene, venerdì 16 settembre, il quartetto “Gabriele, la sua fisarmonica e i suoi amici”, composto da Gabriele Bolis, Giovanni Gilardi, Dario Bolis e Gilberto Garghentini, ha portato quella ventata di allegria che solo la musica riesce a generare.

Su invito dell’educatrice Sara Bolis, i quattro musicisti si sono presentati con i loro strumenti e hanno dato fiato alle loro voci presso la Rsa “Casa Madonna della Fiducia” di Calolziocorte per festeggiare due anniversari d’eccezione. Musica e tanti sorrisi per i compleanni di due ospiti illustri: la signora Cornelia, per la quale idealmente avrebbero dovuto esserci 103 candeline, e la signora Maria, più giovane, solamente 100 primavere.

La musica ha suscitato l’interesse e la partecipazione di molti ospiti che, coinvolti dalla “verve” dei musici, hanno dato vita a un nutrito e gaio coro. Tra i presenti, il maestro Gabriele, ha ritrovato anche amici conosciuti in gioventù: il signor Peppino, per molti anni valido organista della Parrocchia di Vercurago, il signor Valentino di Erve abile chitarrista e il signor Mario di Lorentino esperto mandolinista. Così, tra valzer, tanghi, serenate, mazurche e stornelli sono riaffiorati i ricordi e, con essi, tanti meravigliosi sorrisi.