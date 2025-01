Calolzio. Alla secondaria di 1° grado Manzoni arriva la Scuola Senza Zaino

L’8 gennaio alle 20.30 un incontro on-line per presentare ai genitori l’innovativa proposta

“Importante passo verso un rinnovamento pedagogico che pone al centro il benessere e la crescita degli studenti”

CALOLZIOCORTE – Il modello della Scuola Senza Zaino approda anche alla scuola secondaria di primo grado Manzoni di Calolziocorte. Mercoledì 8 gennaio alle ore 20.30 è in programma un incontro on-line rivolto a tutti i genitori degli alunni delle classi 5^ della scuola primaria, per presentare il percorso che il dirigente Giuseppe Andrea Fidone e un nutrito gruppo di docenti hanno deciso di intraprendere verso l’adozione dell’innovativo modello di scuola, peraltro già presente nella scuola primaria di Monte Marenzo, che appartiene all’Ic di Calolziocorte.

Una scelta discussa nei mesi scorsi all’interno del Collegio Docenti, su uno stimolo della dirigente Sabrina Scola, e nata da un confronto sulla necessità di individuare delle metodologie didattiche innovative, per rispondere ai cambiamenti generazionali degli studenti, che evidenziano sempre più la necessità di una didattica aperta all’apprendimento cooperativo. La proposta della Scuola Senza Zaino ha nella parola “comunità” una delle sue parole chiave e vuole promuovere un modello di scuola che si basa sulla collaborazione, sulla divisione dei compiti, sulla gestione del tempo, in modo da crescere studenti più autonomi e responsabili.

“L’incontro in programma è un’ulteriore opportunità per presentare questa proposta innovativa, che mira a favorire un ambiente di apprendimento inclusivo e stimolante

per tutti gli alunni. La Scuola Senza Zaino rappresenta un importante passo verso un rinnovamento pedagogico che pone al centro il benessere e la crescita degli studenti, valorizzando il lavoro di squadra tra docenti, alunni e famiglie” ribadisce il dirigente

dell’istituto comprensivo, Giuseppe Andrea Fidone.

All’incontro dell’8 gennaio sarà presente la prof.ssa Maria Letizia Fontana, docente dell’Ic di Revello (provincia di Cuneo) e formatrice appartenente alla rete nazionale della Scuola Senza Zaino: la stessa docente guiderà poi gli insegnanti della secondaria dell’Ic di Calolziocorte nel percorso di formazione.

Qui sotto il volantino con il link per partecipare all’incontro.