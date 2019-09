Calolzio. All’oratorio del Pascolo, giochi d’autunno e burollata

Due eventi all’oratorio del Pascolo

A ottobre Giochi d’autunno e burollata

CALOLZIOCORTE – Sport, musica, cucina e… giochi d’autunno. La parrocchia Sacra Famiglia di Nazareth e l’oratorio del Pascolo di Calolziocorte invitano tutti all’evento in programma dal 4 al 6 ottobre. Tanti tornei sportivi a cui si affiancano serate di musica e buona cucina, non mancheranno baby dance e gonfiabili per i più piccoli.

Domenica 6 ottobre è in programma il pranzo comunitario. Prenotazione obbligatoria entro venerdì 4 ottobre 338 8725021 (Dario); 347 7377359 (Manrico).

Domenica 20 ottobre, invece, sarà la volta della burollata in oratorio a partire dalle 14.30: burolle, frittelle e vin brulè. Dalle 19, invece, cena con pasta alla carbonara. Prenotazione obbligatoria 335 5998059 (Roberto), 346 1353006 (Massimiliano). Il pomeriggio sarà animato da gonfiabili, truccabimbi e palloncini.

