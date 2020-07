Calolzio, ancora pochi posti al Centro Estivo, ecco come iscriversi

L’assessore Balossi: “Iscrizioni chiuse ma ci sono ancora pochi posti”

Ecco come prenotarsi

CALOLZIO – Ancora posti disponibili al Centro Ricreativo Estivo di Calolzio. Lo ha fatto sapere l’assessore ai Servizi Sociali Tina Balossi: “Le iscrizioni sono terminate il 26 giugno ma se qualche famiglia è interessata c’è ancora qualche posto per i bambini. Mi piacerebbe molto vedere il Centro Estivo al completo” ha commentato.

Il Cre si terrà dal 6 al 17 luglio e dal 20 al 31 luglio. Disponibili ancora 2 posti a tempo pieno per la scuola dell’infanzia nelle settimane dal 6 al 17 luglio e 3 posti, sempre per la scuola dell’infanzia, nelle settimane dal 20 al 31 luglio. 1 posto a tempo pieno è disponibile invece per la scuola primaria nelle settimane dal 20 al 31 luglio.

“In alternativa – ha fatto sapere l’assessore – solo per la scuola dell’infanzia rimangono 2 posti part time o tempo pieno per tutto il periodo dal 3 al 31 luglio oppure 1 posto a tempo pieno per le settimane dal 20 al 31 luglio”.

Le fasce orarie sono: dalle 8 alle 16 per il tempo pieno e dalle 8.30 alle 13.30 per il part time.

Per informazioni è possibile contattare al 3404724263 Sig.a Boscolo Maura della Coop Sineresi che coordina il Cre, oppure 0341/643080 Sig.a Balossi Giacomina del Comune di Calolzio.