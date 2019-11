Calolzio. Anna Maria Valsecchi festeggia 104 anni, gli auguri dell’amministrazione

Classe 1915 è originaria di Rossino, località Gaggio

Amante della lettura, fino a 100 anni non ha avuto bisogno degli occhiali

CALOLZIOCORTE – Festa a Calolziocorte per i 104 anni di Anna Maria Valsecchi. Nata in frazione Rossino, località Gaggio, il 31 ottobre 1915 è la nonna bis più anziana di Calolziocorte e della Rsa Casa Madonna della Fiducia dove attualmente è ospite.

Prima di 7 figli, mamma di 2 figli e bisnonna di 3 nipoti non ha avuto una vita semplice. Prima rimasta orfana di padre, poi della mamma quando l’ultimo dei suoi fratelli aveva pochi mesi. Si è occupata della numerosa famiglia facendo loro da mamma con l’aiuto di uno zio prete, grazie al quale aveva trovato lavoro come guardarobiera in un Istituto di bambini orfani a Borgo Palazzo – Bergamo.

Ricorda ancora che lo zio portava lei e i suoi fratelli in vacanza alle fonti Gaverina (BG) viaggiavano sul treno alimentato a carbone o con la littorina, prima però ci si fermava in edicola a comprare “Il Monello”.

Sposata a 34 anni, è andata a vivere con la famiglia del marito come era in uso ai tempi. Il mattino presto andava “a prendere il posto” al fontanone di Gaggio per lavare i panni. Brava nel ricamo, sua grande passione, ha ricamato la dote dei figli. Le è sempre piaciuto leggere e lo ha fatto senza occhiali sino a 100 anni.

Ricorda con molto piacere le usanze di una volta, il mercato in centro a Calolzio dove lei scendeva da Rossino tutti i martedì a piedi oppure con il calesse. Il consiglio per vivere a lungo? Minestrone di verdura tutte le sere. Il Sindaco di Calolziocorte Marco Ghezzi e l’assessore ai Servizi Sociali Tina Balossi hanno portato personalmente i saluti ad Anna Maria Valsecchi ai figli e ai nipoti.