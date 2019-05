Calolzio. Asfaltature in corso Europa, chiusure notturne dal 16 maggio

Tempo di lettura: 1 minuto

CALOLZIOCORTE – Nuovo asfalto in corso Europa a Calolziocorte. I lavori verranno effettuati in orario serale/notturno (tra le ore 20.30 e le 6) a partire dal 16 maggio fino al 31 e comunque fino al termine dei lavori.

La chiusura al transito veicolare sarà disposta nei due sensi di marcia dall’intersezione con largo Garibaldi fino all’intersezione con via Quarenghi.

Per consentire i lavori verrà istituita la direzione obbligatoria per i veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate in corrispondenza della rotatoria con il ponte Cesare Cantù per i veicoli provenienti da Bergamo e in corrispondenza della rotatoria con viale Brodolini nel territorio del comune di Lecco per i veicoli provenienti da Lecco.