Un link sul sito comunale, un messaggio sul maxi schermo in piazza e un cartellone all’ingresso del municipio

L’assessore Tina Balossi: “Si tratta di un piccolo gesto, frutto di un lavoro di squadra, per accogliere con gioia i nuovi nati”

CALOLZIOCORTE – Gioela, Gabriel, Giorgia, Ajla, Vittoria e Lorenzo sono i nomi dei nuovi nati nel 2022. Il comune, attraverso l’assessorato ai servizi sociali, ha attivato un link (Auguri ai nuovi nati) sul sito del comune di Calolziocorte dove saranno scritti i nomi dei nuovi calolziesi.

“E’ una piccola cosa ma è frutto di un lavoro di squadra – ha spiegato l’assessore Tina Balossi -. Accanto al link sul sito istituzionale, verranno aggiornati di volta in volta anche lo schermo presente in piazza Vittorio Veneto e un cartellone che abbiamo deciso di mettere all’ingresso del municipio. Abbiamo voluto esprimere questo piccolo segno di benvenuto per loro e di augurio per i genitori per accoglierli con gioia”.

I genitori che andranno in comune a notificare la nascita, potranno loro stessi scrivere sul manifesto il nome del proprio bimbo/a: “Un piccolo gesto che è frutto di un lavoro di squadra che ho apprezzato molto” ha sottolineato l’assessore Balossi.