Calolzio. Borse di studio alunni meritevoli, domande entro il 2 novembre

Posso accedere gli studenti residenti a Calolziocorte

CALOLZIOCORTE – Sono aperti i termini per la presentazione delle domande di erogazione borsa di studio agli alunni meritevoli per l’anno scolastico 2020/2021.

Chi può presentare la domanda

Gli studenti residenti a Calolziocorte che abbiano conseguito, senza aver subito bocciature, al termine della Scuola Secondaria di Primo Grado, il diploma di Scuola Secondaria di Primo Grado riportando una valutazione non inferiore a 10/10;

Gli studenti residenti a Calolziocorte che abbiano conseguito, senza aver subito bocciature nello stesso indirizzo di studi, al termine di un corso quinquennale, il diploma di maturità della Scuola Secondaria di Secondo Grado, riportando una valutazione non inferiore a 90/100;

Il contributo concesso ai richiedenti con i requisiti previsti dal bando ammonta ad € 100,00 per gli alunni uscenti dalla Scuola Secondaria di Primo Grado e ad € 300,00 per gli alunni uscenti dalla Scuola Secondaria di Secondo Grado.

Qualora per il numero delle domande in regola con i requisiti richiesti dal bando le risorse assegnate risultassero insufficienti, il Settore Servizi alla Persona provvederà alla formazione di una graduatoria dei beneficiari in ordine decrescente in base alle valutazioni riportate e in caso di parità avrà precedenza l’alunno anagraficamente più giovane.

Modulistica

Il modulo di richiesta è disponibile presso l’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Calolziocorte e sul sito del Comune di Calolziocorte.

Presentazione domande

La domanda deve essere consegnata:

direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Calolziocorte dalle ore 9.00 di venerdì 1 ottobre 2021 fino alle ore 15.30 di martedì 2 novembre 2021 ;

fino alle ore 15.30 di ; inviando una PEC: calolziocorte@legalmail.it dalle ore 9.00 di venerdì 1 ottobre 2021 fino alle ore 15.30 di martedì 2 novembre 2021;

Informazioni

Ufficio Pubblica Istruzione e Sport del Comune di Calolziocorte – Piazza Vittorio Veneto,13 23801 Calolziocorte