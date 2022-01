Calolzio. Caterina Cittadini, una mostra per “Ricordare per non tornare indietro”

L’iniziativa delle classi terze della scuola secondaria di 1° grado

La mostra è rimasta allestita, causa pandemia, solo dal 26 al 28 gennaio ed è stata visitata dai ragazzi della scuola e dai genitori

CALOLZIOCORTE – I ragazzi delle classi 3^A e 3^B della scuola secondaria di 1° grado “Caterina Cittadini” di Calolziocorte non hanno voluto far passare inosservato un giorno importante come quello della Memoria: accompagnati dalla docente di storia, hanno allestito nel cortile della scuola una mostra con cartelloni e simboli per ricordare a tutti il dramma della Shoah.

Il titolo scelto è “Ricordare per non tornare indietro” e a ogni visitatore è stata consegnata una stella di panno da appuntare al petto, come era successo agli Ebrei perseguitati dalle Leggi Razziali degli Anni Trenta in Germania e in Italia.

Guide attente e preparate sono state i ragazzi delle classi terze, che hanno parlato delle Leggi razziali, del campo di concentramento di Mauthausen, dei calolziesi imprigionati nei campi di stermino tedeschi e polacchi e al termine della visita hanno letto una testimonianza di Liliana Segre, la senatrice che all’età di tredici anni è stata rinchiusa nel campo di Auschwitz-Birkenau.

Purtroppo, a causa della pandemia, la mostra è rimasta allestita solo dal 26 al 28 gennaio ed è stata visitata dai ragazzi della scuola stessa e da alcuni genitori, che si sono recati nel luogo dell’esposizione ben distanziati e con le mascherine. Comunque è stata l’occasione per circa centocinquanta persone – tra adulti e ragazzi – di fermarsi ancora una volta a riflettere e ricordare, per far sì che eventi come quello della Shoah non succedano più.