Calolzio. Circa 1.300 kg di tappi di plastica raccolti da gennaio

Il ricavato servirà a finanziare progetti di ricerca dell’ospedale Niguarda

E’ ora possibile raccogliere anche tappi in sughero che hanno un valore maggiore

CALOLZIOCORTE – Anche il 2022 si sta dimostrando un anno molto positivo per la campagna di raccolta di tappi di plastica promossa dal comune di Calolziocorte dal 2021 per finanziare progetti di ricerca biologica e genetica del Laboratorio di ricerca di ematologia dell’ospedale Niguarda. Sono stati raccolti da gennaio ad oggi circa 1.300 kg di plastica presso le scuole, gli oratori e tutti gli altri soggetti ed enti che hanno aderito all’iniziativa. Il materiale ritirato viene consegnato a ditte specializzate e certificate nel riciclo e nella rigenerazione di materie prime secondarie. Le materie plastiche ottenute sono riutilizzate ad esempio nella produzione di cassette per la frutta ed altri oggetti; il sughero come isolante termico nel settore della bioedilizia e nell’arredamento.

I livelli attuali della raccolta nel suo complesso permettono alla Fondazione Malattie del Sangue onlus, di finanziare ogni anno una borsa di studio per un biologo specializzato nella ricerca genetica delle malattie del sistema linfatico, delle caratteristiche molecolari e biologiche di leucemie, linfomi e mielomi, con l’obiettivo di offrire ai pazienti terapie innovative sempre più efficaci. Congiuntamente alla raccolta dei tappi in plastica è ora possibile inserire nei contenitori collocati dal comune presso gli enti aderenti anche tappi in sughero (che hanno un valore superiore) ma in sacchetti separati. Nel modo più assoluto non si devono invece inserire tappi in alluminio o metallo.

I sacchi di raccolta dei tappi possono essere consegnati anche autonomamente presso la sede della ProLoco (nel sottopiazza V. Veneto) nei giorni di martedì, giovedì e sabato dalle ore 10 alle 12. “Il nostro grazie a chi ci aiuta ogni giorno nella realizzazione di questo progetto di raccolta, semplice ma concreto”. I risultati aggiornati e complessivi della campagna di raccolta si trovano al sito www.malattiedelsangue.org – sezione raccolta tappi.