Il prossimo 10 maggio la terza serata del “Percorso salute Gianluigi Frigerio”

Il dottor Fenaroli parla di “Tumore al seno: presente e futuro – Prevenzione, Diagnosi e Cura. Il modello Bergamo”

CALOLZIOCORTE – Il prossimo 10 maggio, nel salone dei Volontari del Soccorso di Calolziocorte (via Mazzini), alle ore 21, è in programma la terza serata del “Percorso Salute Gianluigi Frigerio”, promossa dall’Avis di Calolziocorte in collaborazione con i Volontari del Soccorso.

“Tumore al seno: presente e futuro – Prevenzione, Diagnosi e Cura. Il modello Bergamo”. Relatore è il dottor Privato Fenaroli, direttore di Chirurgia Generale II – Senologica dell’Asst Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Il consiglio direttivo dell’Avis di Calolziocorte, in seguito alla scomparsa del Cavalier Gianluigi Frigerio, verificatasi il 25 febbraio 2018, con il consenso della moglie e delle figlie, ha voluto dedicare le serate sulla salute al suo fondatore che è stato anche presidente e presidente onorario della comunale di Calolziocorte, nonché vicepresidente Provinciale.

“La serata di venerdì 10 maggio è stata volutamente organizzata a maggio, mese della festa della mamma e dedicato alla Madonna, pensando a tutte le mamme, le donne e non solo – spiegano gli organizzatori -. Il dottor Fenaroli, amico e ‘discepolo’ del professor Umberto Veronesi. Il primo giugno 1998 il dottor Privato Fenaroli aprì a Bergamo, con l’aiuto, il sostegno e l’incoraggiamento del professore Veronesi il primo vero reparto di Senologia della sanità italiana, oggi l’equipe della Senologia dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII, riconosciuta a livello internazionale come ‘Modello Bergamo’, è un’eccellenza che porta l’azienda ospedaliera al quarto posto in Europa, in testa alla classifica delle strutture pubbliche in Italia e al quarto dopo l’Istituto Europeo dei Tumori di Veronesi, Humanitas e Istituto Nazionale dei Tumori, se si considerano anche le strutture private”.