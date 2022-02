Calolzio. Conclusi i lavori di pulizia e messa in sicurezza del torrente Serta

Dopo la pulizia del Buliga, intervento sulla parte alta del torrente di Foppenico

“Anche quest’anno l’amministrazione ha deciso di finanziare un’opera di prevenzione del rischio idrogeologico”

CALOLZIOCORTE – Nuovo intervento di pulizia per i torrenti di Calolziocorte: dopo i lavori di prevenzione del rischio idrogeologico che l’anno scorso hanno riguardato la parte alta del torrente Buliga, nei giorni scorsi il tratto di torrente Serta, a Foppenico, in corrispondenza di via alla Cascata è stato oggetto di un’ingente opera di pulizia.

“L’amministrazione, nell’ambito del progetto ‘Fiumi sicuri’, anche quest’anno ha deciso di finanziare i lavori di sistemazione dei nostri torrenti, opere di pulizia e messa in sicurezza dell’alveo per limitare i rischi in caso di forti piogge – ha detto l’assessore alla Protezione Civile Cristina Valsecchi -. Come per il torrente Buliga, trattandosi di lavori importanti che richiedono mezzi e persone specializzate, i lavori sono stati affidati a una ditta esterna”.

Un intervento necessario che non veniva effettuato da qualche anno e che ha riscontrato l’apprezzamento dei residenti della zona: “Accanto a questa opera, prosegue invece l’azione del gruppo di Protezione Civile. Nelle prossime settimane sono in programma alcune uscite per continuare i lavori di pulizia ‘ordinari’ che vedono impegnati i nostri preziosi volontari”.