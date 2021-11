Un momento semplice ma significativo

Il pieno ingresso nella società con diritti e doveri

CALOLZIOCORTE – E’ stata l’assessore Tina Balossi, durante il consiglio comunale di lunedì sera, a consegnare la Costituzione ai neo diciottenni di Calolziocorte. Non potendo ospitarli tutti come avveniva negli anni scorsi per le note ragioni legate alla Pandemia, l’amministrazione ha scelto tre giovani che simbolicamente hanno rappresentato tutti i 131 nuovi maggiorenni (76 femmine e 55 maschi).

La scelta dei tre rappresentanti è ricaduta su Nadia Bonacina (la prima nata – 3 gennaio), Selma Helal (nata a metà anno – 10 giugno) e Andrea Corno (l’ultimo nato – 19 dicembre). L’assessore Balossi, dopo aver consegnato la Costituzione, ha chiesto ai tre ragazzi cosa fosse cambiato dopo aver compiuto 18 anni: tutti sono stati concordi nell’affermare che, accanto a una maggiore libertà, è cresciuto anche il senso di responsabilità.