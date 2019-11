Calolzio. Coro Brianza in concerto per ricordare Andreina Burini Morandi

Una figura molto nota e stimata non solo in città

Appuntamento venerdì 22 novembre al santuario del Lavello

CALOLZIOCORTE – Venerdì 22 novembre, con inizio alle ore 21, nella splendida cornice del Santuario del Lavello a Calolziocorte avrà luogo il concerto “Ricordo inCanto”, organizzato in memoria di Andreina Burini Morandi, a 5 anni dalla sua scomparsa. Sono in molti, non solo calolziesi ma anche dell’intera Valle San Martino, a ricordarla con affetto

per la sua operosa attività presso l’ufficio di collocamento sito nella centralissima piazza V. Veneto di Calolzio, oppure presso le Acli locali.

Questo suo “darsi da fare” per gli altri, nella sua amata Calolzio l’ha fatta diventare negli anni una figura molto nota e stimata. Proprio per questo era stato davvero molto partecipato il commiato, celebrato nella parrocchiale di Garlate dove si era trasferita con la famiglia a fine anni ‘80. Nonostante il cambio di residenza si è sempre sentita fieramente calolziese, trascorrendo molte ore in terra, allora, ancora bergamasca. Il Lavello ed in particolare il ristorante Lavello della famiglia Valsecchi è sempre stata la sua seconda casa. Anche per questo motivo il concerto in sua memoria avrà luogo proprio lì, nel Santuario della Beata Vergine del Lavello, a poche centinaia di metri dal camposanto presso cui riposa insieme alla madre Costanza e al padre Mosè, altrettanto noto custode proprio di quel cimitero.

Domenica 24 novembre alle ore 10 presso la Chiesa di Santo Stefano di Garlate sarà

celebrata la santa messa in suo suffragio. Il concerto di venerdì sarà proposto dal prestigioso Coro Brianza di Missaglia, fondato nell’ottobre 1968 da un piccolo gruppo di amici accomunato dalla passione per il canto di montagna. La consapevolezza di dover restare al passo con i tempi, senza per questo rinunciare all’originale cliché dei cori maschili di canto alpino, ha fatto si che il Coro Brianza si sia avvicinato ad altri generi canori e musicali quali il canto d’autore, il canto religioso ed i Gospels. Attualmente il Coro Brianza si avvale della direzione del maestro Fabio Triulzi ed è presieduto da Mario Scaccabarozzi.