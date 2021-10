Calolzio. Crea il tuo biscotto di Halloween, iscrizioni entro il 23 ottobre

La nuova iniziativa di comune, Pro Loco e Alpini

Bimbi in cucina per festeggiare Halloween

CALOLZIOCORTE – Una nuova iniziativa organizzata da Comune di Calolziocorte, Pro Loco e Gruppo Alpini Pippo Milesi in programma il 31 ottobre alle ore 14 in piazza Vittorio Veneto (in caso di maltempo all’oratorio di Sala).

Un’iniziativa aperta a tutti i bambini dai 6 agli 11 anni in occasione della festività di Halloween. Per partecipare è necessaria l’iscrizione entro il 23 ottobre ai contatti riportati nella locandina sottostante.