Calolzio. Dal 5 dicembre: sacchi gratuiti, kit aggiuntivi a pagamento e calendari

Tutte le novità per cittadini e commercianti

CALOLZIOCORTE – I cittadini potranno ritirare, grazie all’amministrazione comunale e a partire dal 5 dicembre, 52 sacchi gratuiti presso i distributori automatici, corrispondenti al kit annuale 2026.

Per chi avesse esaurito il kit da 52 sacchi rossi e/o azzurri relativo all’anno 2025, l’Amministrazione comunica che sarà possibile richiederne ulteriori a pagamento, ritirabili presso la sede distaccata del Municipio in Via Antonio Stoppani 25 (entrata lato destro, adiacente alla Polizia Locale). La distribuzione e il pagamento, esclusivamente tramite POS, avranno luogo giovedì 11 dicembre, dalle 9:30 alle 12:30.

A partire da mercoledì 3 dicembre, i calendari sono disponibili presso il Comune di Calolziocorte, la Pro Loco, la Delegazione di Calolziocorte di Confcommercio e la Biblioteca comunale.

L’amministrazione comunale ricorda a tutte le attività commerciali appartenenti alle categorie di utenze non domestiche 22, 23, 24 e 27 (bar, pasticcerie, ristoranti, trattorie, pizzerie, pub, birrerie, ortofrutta, pescherie, fiori e piante) che possono beneficiare di uno sconto tra il 30% e il 40% sulla parte variabile della tariffa TARI.

È richiesta la regolarità fiscale relativa ai tributi locali. Il modulo può essere scaricato dal sito del Comune oppure richiesto direttamente all’Ufficio Tributi.