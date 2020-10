Calolzio. Domenica 18 ottobre l’Avis festeggia i suoi donatori

Ecco l’elenco di tutti i premiati 2020

Dalle ore 10.30 la Santa Messa e le premiazioni

CALOLZIOCORTE – Domenica 18 ottobre è in programma la tradizionale “Festa del Donatore” della comunale Avis di Calolziocorte, che quest’anno festeggia il 55° anniversario della sua fondazione.

“Quest’anno, a causa dell’emergenza covid-19, il programma sarà limitato alla sola giornata di domenica 18 ottobre, nella speranza di poter festeggiare l’importante traguardo il prossimo anno – ha detto la presidente Roberta Galli -. Nel limite delle restrizioni, il Consiglio Direttivo della Comunale ha voluto mantenere, per l’importante ricorrenza di quest’anno, la celebrazione della Santa Messa e la premiazione degli avisini che hanno raggiunto importanti traguardi”.

Location della ricorrenza sarà, come ogni lustro, la chiesa parrocchiale di “San Martino Vescovo”, con la Santa Messa delle ore 10.30 e a seguire le premiazioni degli avisini che si terranno in chiesa. Saranno presenti, per creare l’atmosfera festiva, i due corpi musicali del Comune, la banda Donizetti di Calolzio e la banda Verdi di Foppenico. Tra gli invitati, oltre ai soci donatori e simpatizzanti, le autorità locali, le consorelle e le associazioni della nostra città.

L’ELENCO DEI PREMIATI 2020

LA LOCANDINA DELL’EVENTO

