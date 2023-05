Calolzio. Dopo quasi 20 anni le catechiste ritrovano i ragazzi del 1990

Al oratorio di Foppenico una cena insieme: i volti sono un po’ cambiati, ma l’allegria è sempre la stessa

“E’ stata una bellissima serata trascorsa fra risa, ricordi e condivisione di spaccati di vita”

CALOLZIOCORTE – Le catechiste Antonella, Rachele, Mariarosa, Luisella, Marisa, Anna, Gabriella, Graziella e Franca dopo quasi 20 anni hanno organizzato una cena con i ragazzi, ormai uomini e donne, del 1990.

“Le catechiste accompagnano i bambini dell’iniziazione cristiana per diversi anni nel loro cammino di fede ma anche di vita. Certamente hanno il privilegio di condividere gli anni migliori, quelli segnati dalla spensieratezza e dalla gioia, alcune volte segnati anche dalle fatiche che la vita impone ineluttabilmente. Gli anni passano, la vita prende strade molteplici e variegate, con qualcuno ci si perde di vista…

Dobbiamo ammettere che abbiamo avuto il dono di conoscerci come catechiste e come mamme dei bambini che accompagnavamo, condividendo molte esperienze di fede, di vita parrocchiale e quotidiana insieme. Siamo state un gruppo molto affiatato tra noi e ancora oggi, ritrovandoci dopo molto tempo, non è mancata la complicità di allora, le sane risate e la voglia di stare insieme. E i nostri ragazzi? Che fine hanno fatto? Perché non li incontriamo per una cena insieme? Detto fatto!

Venerdì 5 maggio presso l’Oratorio San Michele di Foppenico ci siamo ritrovati! L’invito è stato esteso anche a Don Alessandro Locatelli allora Curato a Foppenico che è stato guida amichevole e spirituale per i ragazzi, che lo hanno incontrato con gioia. Lo ringraziamo di cuore per aver condiviso con noi questo incontro.

E’ stata una bellissima serata trascorsa fra risa, ricordi e condivisione di spaccati di vita. Alcuni si sono sposati, alcuni hanno figli (qualcuna anche tre bimbi!), qualcuno è andato lontano a vivere e a lavorare ma non ha esitato a fare chilometri per raggiungerci (grazie!) e poi… il 5 maggio oltre ad essere noto per la famosa ode del Manzoni è il giorno del compleanno della catechista Rachele e di Alice, che con il suo pancione essendo in attesa del suo secondogenito, ci ha fatto ancor più tenerezza! Come non festeggiare tutto ciò!

Un grazie particolare allo staff dell’Oratorio di Foppenico che ha preparato una gustosa cena e a Don Antonio Vitali, parroco di Foppenico, che ci ha ospitato ed è venuto ad incontrarci per condividere una fetta di torta insieme in allegria”.

Le catechiste dei ragazzi del 1990