Calolzio. Due giorni di aperture speciali per gli spazi dell’asilo nido

In occasione della Giornata Mondiale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza

17 e 20 novembre open day dalle ore 17.00 alle ore 18.30

CALOLZIOCORTE – In occasione della Giornata Mondiale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza istituita nel 1989 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, i Servizi Prima Infanzia del Comune di Calolziocorte promuovono due giorni di aperture speciali open day degli spazi dell’Asilo Nido di via Padri Serviti 18/A.

Nei giorni 17 e 20 novembre dalle ore 17.00 alle ore 18.30, il personale educativo del Servizio accoglierà i bambini e le bambine dai 3 ai 36 mesi accompagnati dai loro genitori che vogliono conoscere la struttura. Nel corso degli incontri verranno proposti laboratori: alla scoperta della terra, letture animate e la carta di semi.

Le famiglie sono invitate a confermare la propria presenza al seguente link: https://forms.office.com/e/fwhCLQXBfJ

LA LOCANDINA DEGLI OPEN DAY