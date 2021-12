Calolzio. Due le linee del piedibus che saranno attivate dopo Natale

La linea arancio di Foppenico e la linea fucsia di Sala

“Speriamo di riuscire ad attivarne altre due ma mancano i volontari”

CALOLZIOCORTE – Dal prossimo 10 gennaio saranno attivate due linee del piedibus: quella arancione di Foppenico e quella fucsia di Sala. “Solamente qui, purtroppo, abbiamo un numero adeguato di accompagnatori volontari – ha spiegato il sindaco Marco Ghezzi -. I bambini sono tanti e sono impegnati una trentina di volontari solo per queste due linee. Per far partire il piedibus in modo completo ne servirebbero più del doppio, la situazione comunque è in divenire”.

Il comune, infatti, sta guardando anche ai Progetti Utili alla Collettività (PUC, nell’ambito dei Patti per il lavoro e/o per l’inclusione sociale, i beneficiari di Reddito di cittadinanza) per reclutare volontari: “Il piedibus era un servizio di cui si occupava direttamente la scuola ma, da quest’anno, ha deciso di non farlo più – ha detto il sindaco – quindi ce ne siamo fatti carico noi ma ci siamo ritrovati a ricominciare tutto da capo. E’ stata un’operazione complicata perché a fronte di 102 bambini che vogliono usufruire del servizio non ci sono volontari”.

“Dal prossimo anno saremo sicuramente più pronti – ha continuato il sindaco – perché almeno la parte burocratica è già fatta. Resta il fatto che per attivare il servizio su tutte le linee servirebbero più del doppio di volontari di quelli che abbiamo adesso, perciò l’invito rivolto a genitori e nonni è quello di farsi avanti”.