Calolzio. Due ragazzi in servizio al giardino botanico di Villa de Ponti grazie a Living Land

Ad attivare il progetto la comunità montana Lario Orientale e della Valle San Martino
Il presidente Rusconi: “Una bella occasione per conoscere la ricchezza dei giardini botanici del nostro territorio”
CALOLZIOCORTE – Due ragazzi in servizio al giardino botanico di Villa De Ponti grazie al progetto “Living Land” attivato dalla Comunità Montana.
Durante tutto il mese di luglio, i due giovani si occuperanno dell’apertura della struttura, dell’accoglienza e di proporre attività coinvolgenti dedicate ai più piccoli per permettere ai visitatori di vivere la natura e scoprire la bellezza del territorio.
L’intervento è parte di un progetto biennale sostenuto dalla Fondazione Comunitaria del Lecchese.
Il Presidente Antonio Rusconi commenta questa importante iniziativa: “A nome della comunità montana del Lario Orientale e della Valle San Martino, plaudo a questa iniziativa che permette di conoscere la ricchezza dei giardini botanici del nostro territorio. In particolare, mi sembra molto importante evidenziare l’attività rivolta ai bambini di educare al bello, di rispetto della natura, di conoscenza della stessa”.
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