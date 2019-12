Calolzio. Entra nel vivo il Natale 2019, domenica si corre con Babbo Natale

Corri Babbo corri, domenica la camminata per Telethon

Una lunga serie di eventi in programma per il Natale 2019

CALOLZIOCORTE – Entrano nel vivo gli eventi del Natale 2019 di Calolziocorte. Tra le novità di quest’anno c’è sicuramente la Corri Babbo corri, camminata non competitiva a sostegno di Telethon organizzata dal comune in collaborazione con la Rsa Casa Madonna della Fiducia, la Pro Loco, gli Alpini e l’Associazione Volontari Anziani.

“E’ partito tutto da una chiacchierata con Monica Panzeri, coordinatrice della Rsa Casa della Madonna della Fiducia – ha detto l’assessore agli eventi Cristina Valsecchi -. Grazie a tutte le associazioni che hanno deciso di darci una mani, l’appuntamento è per domenica 15 dicembre con una camminata non competitiva il cui ricavato sarà devoluto a Telethon. Sarà anche l’occasione per regalare un po’ di allegria ai nonni della nostra città”.

Partenza da piazza Vittorio Veneto alle 9.30 e, dopo un percorso di 5 Km tra i due ponti, si arriverà alla Rsa dove la struttura offrirà un ricco aperitivo per tutti. Iscrizione 10 euro (5 euro i bambini fino a 12 anni) verranno consegnati il costume di Babbo Natale per gli adulti e cappellini per i bambini.

“Un ringraziamento al comune da parte dei vertici della Rsa – ha detto Panzeri -. Con questo evento uniamo due ‘S’: solidarietà e salute. Da parte della direzione c’è la volontà di aprirsi al territorio e questo evento ci permette di coinvolgere gli ospiti che hanno realizzato alcune coccarde da distribuire ai concorrenti”.

Soddisfatta anche la presidente della Pro Loco Simona Bonacina: “E’ una bellissima iniziativa sia per la finalità benefica sia perché portiamo un po’ di gioia ai nostri nonni. L’invito è quello di partecipare in tanti”.

“E’ un evento che contiene in sé tanti aspetti – ha detto il vicesindaco Aldo Valsecchi -. Per qualche ora diventeremo tutti un po’ bambini per uno scopo benefico e poi andiamo a trovare i nostri nonni che rappresentano la storia della nostra città”.

“E’ importante che i nostri anziani abbiano attorno tante persone ed è importante aiutare Telethon – ha concluso Cristina Valsecchi -. Vi aspettiamo numerosi”.

Il calendario con tutti gli eventi