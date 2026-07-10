Calolzio festeggia i 100 anni di Enrica Bolis: una vita tra famiglia, lavoro e fede

Festa con l’amministrazione comunale presso l’Rsa Madonna della Fiducia dove Enrica vive insieme al marito Renzo

CALOLZIO – Un secolo di vita vissuto con semplicità, dedizione e una profonda fede. Calolziocorte ha festeggiato il centesimo compleanno di Enrica Bolis, che l’8 luglio ha raggiunto l’importante traguardo circondata dall’affetto della famiglia e degli ospiti della RSA “Madonna della Fiducia”, dove vive da circa un anno insieme al marito Renzo.

Nata l’8 luglio 1926, Enrica è la terza di cinque figli di Pietro Bolis, insegnante di lavorazione del legno, e di Agnese, casalinga. È cresciuta nella casa di famiglia in via Sant’Antonio, un’abitazione che ricorda con grande affetto e nostalgia.

“Non avevamo il riscaldamento – racconta –. D’inverno le finestre erano coperte di ghiaccio, ma il papà aveva messo il pavimento in legno e ogni sera passava a rimboccarci le coperte”. Il ricordo dei genitori la emoziona ancora oggi: “Erano d’oro. Ci volevano tanto bene e, anche se c’era poco, si viveva meglio”.

Dopo la scuola elementare iniziò presto a lavorare alla ditta Rosa, dove cuciva selle per biciclette e motociclette. Una vita scandita dall’impegno in fabbrica, ma anche dalla devozione religiosa: ogni settimana saliva a piedi alla Scala Santa di Somasca e partecipava alla Via Crucis nella chiesina di Lourdes.

Tra i ricordi più belli ci sono le passeggiate fino a Valcava per raccogliere i narcisi, il profumo dei prati in fiore, le amicizie coltivate fin dall’infanzia e i gesti di solidarietà, come la raccolta degli stracci destinata a sostenere le missioni.

Non mancano, però, i ricordi dolorosi della Seconda guerra mondiale. Enrica ricorda l’arresto dell’arciprete don Achille Bolis, la requisizione del “campanone” della chiesa destinato alla produzione bellica e il clima di paura vissuto in quegli anni.

La storia d’amore con il marito Renzo è iniziata quasi per caso. Lui la osservava passare ogni giorno diretta al lavoro, “sempre a testa bassa”, definendola “una donna tutta casa, chiesa e lavoro2. Il loro primo vero incontro avvenne durante una vacanza a Grado, dove un innocente scherzo di Renzo rischiò di far scappare Enrica dall’albergo, convinta che ci fossero dei fantasmi.

Si sposarono nel maggio del 1959 nella chiesa arcipresbiterale di Calolziocorte. Da allora hanno condiviso 67 anni di matrimonio, costruendo una famiglia unita. “Ho un figlio e una nuora d’oro”, racconta con gratitudine. “Ci vengono a trovare tutti i giorni e ci tengono aggiornati sulla vita dei nipoti e dei pronipoti”.

La fede è sempre stata il punto fermo della sua esistenza e continua a esserlo anche oggi. “La preghiera mi dà forza e serenità”, confida.

In occasione del centesimo compleanno, l’Amministrazione comunale ha voluto rendere omaggio a Enrica Bolis, entrata ufficialmente a far parte della schiera dei centenari di Calolziocorte. Una vita attraversata da sacrifici, lavoro, amore per la famiglia e valori profondi, custoditi con discrezione e tramandati alle nuove generazioni.