Calolzio. GiochiAmo in piazza… due sere di festa e divertimento

Confcommercio e le parrocchie insieme per un nuovo evento

“Due serate di divertimento che coinvolgeranno anche il pubblico”

CALOLZIOCORTE – “Due serate di divertimento per grandi e piccini, un modo per far vivere la nostra piazza”.

Il 10 e l’11 luglio saranno due giornate speciali a Calolziocorte con l’evento “GiochiAmo in piazza”. Un appuntamento organizzato nell’ambito del Maggio Calolziese da Confcommercio Lecco in collaborazione con le Parrocchie e con il patrocinio del Comune.

“Abbiamo organizzato due serate di giochi a squadre che coinvolgeranno i ragazzi dei vari oratori insieme agli adulti – spiega la presidente di Confcommercio Valle San Martino e assessore agli eventi Cristina Valsecchi -. In campo scenderanno 7 squadre, una settantina le persone che prenderanno parte ai giochi. Non ci sarà agonismo ma solo divertimento, tutti sono invitati perché anche il pubblico sarà coinvolto”.

Ma non è finita qui, perché la settimana degli eventi in piazza proseguirà venerdì 12 luglio con la festa dei ragazzi dei Cre; mentre sabato sera, 13 luglio, è in programma il concerto dei Last Minute Revolution.