Musica, canto, letteratura e arte per lanciare un messaggio di pace

“E’ un nostro obbligo morale non dimenticare e trasmettere alle generazioni successive”

CALOLZIOCORTE – La scuola secondaria di Calolziocorte presenta un filmato che ha visto un lavoro sinergico di alunni e professori di tutta la scuola con la loro espressività, dalla musica all’arte, dalle citazioni letterarie all’interpretazione.

Il sindaco di Calolziocorte Marco Ghezzi introduce il filmato con un suo discorso in occasione della “Giornata della memoria” (27 gennaio) e della “Giornata del ricordo” (10 febbraio).

Il messaggio della vicepreside Anna Bruna Frigerio

Ricordare e non dimenticare non sono sinonimi.

La nostra mente ricorda spontaneamente eventi e momenti che ci hanno lasciato emozioni, è un processo automatico e con la stessa intensità ricordiamo senza fatica un momento felice o un episodio drammatico. E nel ripensarlo spesso riproviamo ancora le stesse sensazioni.

Non dimenticare sottende invece uno sforzo, un impegno.

Nessuno tra gli autori e i protagonisti di questo lavoro, ha vissuto gli orrori della guerra e lo strazio nel vedere morire parenti e amici, nessuno di noi ha negli occhi, nella mente e nel cuore le immagini terrificanti dei lager. Nessuno di noi ha sofferto, pianto, avuto paura.

Ma tutti noi sappiamo ciò che è avvenuto perché raccontato dalle vittime sopravvissute ed è un nostro obbligo morale non dimenticare e trasmettere alle generazioni successive il messaggio di pace, di tolleranza, di democrazia di accettazione dell’altro.

Ed è quello che hanno fatto i nostri alunni con serietà ed impegno utilizzando tutti i tipi di linguaggio”.