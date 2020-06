Gli appuntamenti con gli uffici comunali si possono prenotare online

Il comune di Calolziocorte è sul portale “TuPassi”

Un video tutorial per supportare i cittadini

CALOLZIOCORTE – Si avvisa tutta la cittadinanza che tutti gli uffici comunali ricevono esclusivamente su appuntamento da concordare con gli uffici stessi telefonicamente o per email oppure direttamente online. Il comune di Calolziocorte è sul portale “TuPassi” per prenotare facilmente da casa gli appuntamenti con gli uffici del comune.

Collegati al sito https://tupassi.it, accedi con le tue credenziali, seleziona il Comune di Calolziocorte, scegli l’ufficio, il giorno e l’orario dell’appuntamento e confermalo. “Abbiamo preparato un videotutorial per supportare i cittadini alla prenotazione dell’appuntamento: è possibile anche scaricare l’app TUPassi da AppStore e da GooglePlay”

Il comune raccomanda di rispettare gli orari concordati e di inserire nel campo note del sistema TuPassi il motivo dell’appuntamento, per gestire al meglio tutte le richieste.