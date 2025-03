Calolzio. Gli studenti dell’Istituto Rota in visita al Parlamento Europeo

Una quarantina i giovani che hanno avuto questa importante opportunità, accolti dall’eurodeputata Tovaglieri

CALOLZIO – Una quarantina di studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore Lorenzo Rota di Calolziocorte ha fatto oggi il suo ingresso nella sede del Parlamento europeo di Strasburgo, accolta dall’eurodeputata Isabella Tovaglieri (Lega), che ha accompagnato il gruppo in una visita guidata all’Eurocamera in occasione dei lavori della sessione plenaria.

La scolaresca, che era accompagnata dai docenti Giacomo Citterio, Barbara Riva e Luca Rota, ha potuto toccare con mano la realtà delle istituzioni europee e discutere con l’europarlamentare lombarda di alcune tra le questioni più attuali dell’agenda comunitaria.

“Come rappresentante della Lega Giovani in Europa, sono felice di incontrare gli studenti e di rispondere alle loro domande, sempre stimolanti e pertinenti – ha dichiarato Tovaglieri. – In questi giorni decisivi per l’Unione, in cui si dibattono temi importanti come la difesa comune e la risposta alla crisi industriale, il confronto con i ragazzi è utile e interessante perché offre alla politica un punto di vista fondamentale per orientare le politiche destinate a impattare sul futuro delle nuove generazioni”.