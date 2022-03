Maggioranza e opposizione insieme per un momento simbolico

“Ribadiamo la necessità di deporre le armi e fermare immediatamente l’invasione dell’Ucraina”

CALOLZIOCORTE – Sindaco, assessori e consiglieri di maggioranza e minoranza uniti, insieme ad alcuni cittadini, si sono ritrovati in piazza Vittorio Veneto a Calolziocorte per manifestare a favore della pace, per l’immediata cessazione delle ostilità e lo stop all’invasione dell’Ucraina.

Un breve momento simbolico per dimostrare concretamente il no della città alla guerra: “Siamo qui insieme questa mattina per ribadire che è necessario deporre le armi e fermare immediatamente l’invasione dell’Ucraina – ha detto il sindaco Marco Ghezzi -. E’ necessario fermare la violenza e aprire il tavolo delle trattative. E’ importante essere qui oggi tutti insieme”.

Il sindaco ha poi letto l’articolo 11 della Costituzione Italiana: “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo”.