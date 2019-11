Calolzio. Il centro anziani si trasforma in teatro per un pomeriggio in allegria

In tanti, sabato, per lo spettacolo della compagnia Gop

L’appuntamento con il teatro è per il prossimo anno

CALOLZIOCORTE – Un pomeriggio a teatro per il Centro Volontari Anziani di Calolziocorte. Sabato scorso, la compagnia teatrale Gop di Calolziocorte, ha messo in scena la commedia dialettale di Giovanni Bassi “I pretees d’un pretendent”.

In tanti si sono ritrovati presso il centro di corso Dante per passare un pomeriggio in allegria. La compagnia teatrale Gop nasce nel 1985 da un gruppo di giovani della frazione Pascolo accomunati dalla passione per la recitazione e dalla voglia di divertirsi.

All’appuntamento ha partecipato anche l’assessore Tina Balossi: “Abbiamo passato un simpatico ed esilarante pomeriggio e bello vedere la soddisfazione di tutti, pubblico e interpreti – ha detto -. Ringrazio sentitamente il presidente del centro Erminio Carenini per averci dato questa gradita opportunità, l’appuntamento è per il prossimo anno”.