Calolzio. Il comune consegna la Costituzione ai cittadini classe 1948

Una semplice cerimonia per ricordare l’entrata in vigore della Costituzione avvenuta il 1° gennaio 1948

L’evento si svolgerà martedì 19 settembre ore 20 in piazza Vittorio Veneto

CALOLZIOCORTE – In occasione dell’entrata in vigore della Costituzione Italiana, avvenuta il 1° gennaio 1948, l’Amministrazione comunale invita i cittadini calolziesi nati in quell’anno, alla cerimonia di consegna di una copia della nostra Costituzione. L’evento si svolgerà martedì 19 settembre ore 20 in piazza Vittorio Veneto.

Saranno presenti le Autorità, l’Associazione Nazionale Alpini, l’Associazione Carabinieri in Congedo, l’Associazione Marinai d’Italia e per allietare la serata anche il Premiato Corpo Musicale “Gaetano Donizetti”. Ai partecipanti, oltre alla copia della Costituzione, verrà consegnata la pubblicazione “Controluce” con immagini provenienti dall’archivio fotografico Marenzi relative a Calolziocorte dagli anni trenta agli anni sessanta (in caso di pioggia la cerimonia si svolgerà nell’aula consiliare del municipio).

“Sarà una cerimonia semplice ma alla quale teniamo molto – ha detto l’assessore Tina Balossi -. Ringrazio la presidente dell’Avis di Calolzio Roberta Galli perché l’idea è venuta da lei e i dipendenti del comune che collaborano per la realizzazione dell’evento. I cittadini della classe 1948 sono stati invitati alla cerimonia tramite lettera, che stanno ricevendo in questi giorni: si tratta di 80 donne e 65 uomini. Verrà inoltre consegnata la poesia di Italo Neri “La mia valle” dedicata alla Val San Martino che sarà letta da Rinaldo Acerboni. La banda Donizetti, invece, eseguirà l’inno della Valle San Martino”.