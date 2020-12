Calolzio. Il comune investe sulle scuole. Il plesso di Foppenico cambierà volto

2 milioni di euro per rinnovare completamente scuola dell’infanzia e primaria

Interventi anche nei plessi del Pascolo e di Sala per una spesa complessiva di circa 1 milione di euro

CALOLZIOCORTE – L’amministrazione Marco Ghezzi punta sulla scuola e, nel giro di due anni, da qui a fine mandato, andranno a completarsi i progetti che riguarderanno le scuole delle frazioni di Sala e Pascolo ma soprattutto il plesso di Foppenico a cui si metterà mano in modo decisamente pesante.

Il comune spenderà circa 3 milioni di euro, 2 milioni per le scuole di Foppenico, 500 mila euro per il Pascolo e altri 500 mila per Sala. Risorse che per la maggior parte arrivano da bandi Regionali e Statali, mentre 1.200.000 euro verranno prelevati dal fondo accantonato con “l’operazione Ausm”. Anche se c’è la possibilità che nei prossimi mesi lo stesso Governo possa intervenire con ulteriori bandi a favore della scuola e, in tal caso, il comune, già pronto con i progetti, potrebbe intercettare ulteriori risorse.

Il presso di Foppenico

“Prima di tutto verrà eliminato l’eternit da tutte le palazzine del plesso e questi lavori verranno realizzati il prima possibile, nei periodi di vacanza per non andare interferire con le attività scolastiche – hanno detto il sindaco Marco Ghezzi e l’assessore ai lavori pubblici Dario Gandolfi -. La scuola dell’infanzia verrà trasferita nella palazzina confinante con la scuola media, dietro all’ex direzione didattica. Ci sarà una completa ristrutturazione che prevede anche l’ampliamento della tettoia per i giochi all’esterno e all’interno verrà inserita anche la mensa. Lavori che si completeranno nel 2021″.

Radicale cambiamento anche per la scuola primaria (intervento programmato per il 2022): “Si interverrà sulle due palazzini che, entrando da corso Europa, si trovano sulla destra. I due fabbricati verranno collegati andando a creare un unico complesso, anche questo dotato di mensa. Si interverrà anche su parco Allende che verrà sistemato raddoppiando l’area destinata a parcheggio. Mentre nell’ex direzione didattica (la prima palazzina sulla sinistra entrando da corso Europa) abbiamo intenzione di collocare la cucina che servirà le due mense”.

Sempre nell’ambito degli interventi sul plesso di Foppenico c’è anche l’intenzione di andare a migliorare l’accesso alla scuola media da corso Europa (dove c’era il Centro di Aggregazione Giovanile) e proprio dove c’era il Cag l’idea è quella di trasferire l’archivio comunale.

Scuole di Sala e Pascolo

Per quanto riguarda la scuola di Sala prosegue il progetto di ampliamento già presentato nei mesi scorsi e i lavori cominceranno a breve. Anche nel plesso del Pascolo, invece, verrà eliminato tutto l’amianto dal tetto (Cdd compreso) e verrà istallato anche un impianto fotovoltaico. Complessivamente saranno tre gli impianti fotovoltaici che verranno istallati sui vari plessi scolastici.

Discorso a parte è la “famosa” palestra di Sala che verrebbe realizzata a seguito dell’abbattimento della vecchia scuola elementare. L’amministrazione sta valutando le varie ipotesi anche se appare sempre più lontano il riutilizzo della struttura che, ad esempio, è piano di scale e barriere architettoniche e non si presterebbe a nessun tipo di utilizzo.