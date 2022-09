L’offerta dovrà pervenire entro e non oltre le ore 15.30 del 25 ottobre 2022

Tra i beni anche 8 posti auto in via Battisti e un immobile accanto alla chiesa di San Michele

CALOLZIO – Il Comune di Calolziocorte avvisa che (con determinazione del Funzionario Responsabile del Settore Servizi del Territorio n. 111 del 05.09.2022) ha indetto una procedura per l’alienazione di beni immobili inseriti nel piano delle alienazioni anno 2022. L’avviso integrale è disponibile sul sito internet comunale www.comune.calolziocorte.lc.it: tra i beni 8 posti auto in via Cesare Battisti e un immobile accanto alla chiesa di San Michele a Foppenico.

L’offerta dovrà pervenire entro e non oltre le ore 15.30 del 25 ottobre 2022 al comune di Calolziocorte Ufficio Protocollo Piazza V. Veneto n. 13. Per ulteriori informazioni si invita a voler contattare l’ufficio Patrimonio (arch. Ottavio Federici tel. 0341/639241 – ing. Silvio Vismara tel. 0341/639218).

QUI E’ POSSIBILE CONSULTARE IL BANDO INTEGRALE