Calolzio. Il comune premia gli studenti meritevoli e saluta la neo pensionata Spinelli

Sedici studenti premiati tra scuole medie e superiori

La dipendente Daniela Spinelli va in pensione, il saluto del comune

CALOLZIOCORTE – “Le borse di studio rappresentano un riconoscimento importante ai ragazzi. Vogliamo dare un ulteriore significato al loro impegno perché siano spronati a fare sempre meglio. Il mondo del lavoro oggi più che mai premia chi fa ottimi, continuate su questa strada”. Il sindaco di Calolziocorte Marco Ghezzi ha salutato con un breve discorso gli studenti delle medie e delle superiori a cui, prima del consiglio comunale di ieri sera, sono state consegnate le borse di studio.

Gli studenti premiati

Scuole medie: Silvia Frassoni (Istituto Manzoni Calolzio), Valeria Motta (Kolbe Vercurago), Carolina Negri (Caterina Cittadini Calolzio), Sofia Radaelli (Caterina Cittadini Calolzio), Matteo Carbonara (Manzoni Calolzio), Tommaso Mutti (Manzoni Calolzio). Scuole superiori: Erica Frigerio (Linguistico Manzoni), Valeria Francesca Bolis (Maria Ausiliatrice), Davide Rota Nodari (Bertacchi), Martina Bolis (Istituto Rota), Silvia Pozzi (Istituto Rota), Laura Gemelli (Istituto Rota), Elis Cataldo (Badoni), Marta Burato (Istituto Rota), Silvia Mazzoleni (Linguistico Manzoni), Chantal Rusconi (Istituto Rota).

Saluto alla neo pensionata Daniela Spinelli

La serata di ieri è stata anche l’occasione per salutare la dipendente comunale Daniela Spinelli che ha raggiunto il meritato traguardo della pensione. A lei è andato il ringraziamento del sindaco Marco Ghezzi anche se, ha annunciato Spinelli: “Continuerò a stare al fianco dei bambini perché per quest’anno e il prossimo accompagnerò continuerò ad accompagnare come volontaria i bambini sul bus scolastico”.