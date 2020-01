Calolzio. Il corteo storico dell’Epifania torna con tante novità

Appuntamento il 6 gennaio, il via alle 15 da Villa de Ponti

Durante l’evento ci sarà l’estrazione della Lotteria dei Commercianti

CALOLZIOCORTE – Dopo un anno di pausa è ormai tutto per l’edizione numero 23 del Corteo storico della Valle San Martino. L’appuntamento è per il 6 gennaio alle ore 15 quando decine di figuranti partiranno da Villa de Ponti e percorreranno via Galli, corso Dante, piazza Vittorio Veneto, via Martiri della Libertà e via XXIV Maggio per arrivare in piazza Arcipresbiterale (strade chiuse al traffico dalle 14 alle 16.30, compresa via IV Novembre. Il traffico verrà deviato sul lungolago del Lavello).

Il corteo è organizzato dall’assessorato agli eventi del comune di Calolziocorte, dalla Pro Loco e dall’Unità Pastorale di Calolzio, Foppenico, Sala. “Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato a vario titolo per riportare a Calolziocorte il Corteo Storico della Valle San Martino – ha detto l’assessore Cristina Valsecchi -. In particolare i volontari della Protezione Civile, i Carabinieri in congedo e il comando di Polizia Locale che saranno fondamentali nella gestione della viabilità e non solo. Un grazie, poi, ad Armando Angeli che in tutti gli anni precedenti ha portato avanti questa importante manifestazione”.

Sarà una edizione ricca di novità: “Invitiamo tutti i cittadini a partecipare al corteo perché ci saranno alcune simpatiche novità – continua Valsecchi -. La partenza, come era nelle prime edizioni, è stata riportata a Villa de Ponti e in piazza Vittorio Veneto ci sarà la banda a intrattenere il pubblico in attesa del passaggio del corteo. Il bel pomeriggio proseguirà davanti alla chiesa di Calolziocorte, in piazza Arcipresbiterale, dove ci saranno gli Alpini di Calolziocorte e altre attrazione per proseguire la festa anche dopo il corteo”.

L’evento si concluderà con l’estrazione della Lotteria dei Commercianti, in palio un’auto: “La lotteria, quest’anno, ha riscontrato un successo che è andato al di là di ogni più rosea aspettativa – ha concluso Cristina Valsecchi che, oltre a essere assessore, è presidente di Confcommercio Lecco zona Valle San Martino -. Presso gli uffici calolziesi di Confcommercio sono già stati consegnati 5000 biglietti e la distribuzione si concluderà il 4 gennaio alle 12.30. Abbiamo già abbondantemente superato il record delle precedenti edizioni della Lotteria quando siamo arrivati a un massimo di 3500 biglietti distribuiti. Evidentemente la scelta di mettere in palio una Volkswagen Up ci ha premiato, un grazie anche alla concessionaria Cattaneo di Calolzio”.

Tutto è pronto, segnatavi l’appuntamento in agenda e non mancate per rivivere per un pomeriggio le atmosfere del Natale e non solo…