Calolzio. Il gruppo Alpini sempre in campo per la solidarietà

Dopo il successo di Gardensia per Aism, le penne nere si preparano al pranzo sociale

Il 2 aprile, invece, torna la tradizionale Camminata Stop Leucemia

CALOLZIOCORTE – Anche a Calolziocorte, grazie al supporto del gruppo Alpini Pippo Milesi, è tornata la manifestazione Gardensia – Fermiamo la sclerosimultipla con un fiore, anzi due. Le penne nere calolziesi, anche quest’anno, hanno supportato l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla (Aism) occupandosi del banco vendita di gardenie e ortensie in piazza Vittorio Veneto. L’iniziativa, svolta durante tutta la giornata di sabato e la mattinata di domenica, ha avuto un buon successo.

Pranzo sociale

Gli Alpini, però, sono già pronti per il pranzo sociale di domenica 26 marzo quando, come da tradizione, verrà consegnato un contributo alla Lilt di Lecco (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori). La donazione è frutto delle numerose iniziative che vengono organizzate nel corso dell’anno dal gruppo.

Camminata stop leucemia

E proprio per quando riguarda le prossimi iniziative l’appuntamento per tutti è domenica 2 aprile con la “Camminata stop leucemia” il cui ricavato servirà a finanziare borse di studio per ricercatori, medici e infermieri che prestano servizio all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. La camminata non competitiva di 6,5 chilometri è aperta a tutti: singoli, gruppi, studenti di scuole e istituti. La partecipazione darà un contributo alla ricerca di nuove cure per combattere la leucemia. Alle ore 10 ritrovo e iscrizioni in piazza Vittorio Veneto; alle 11.30 premiazioni per singoli e gruppi più numerosi; a seguire taragnata in piazza con specialità tipiche (anche d’asporto). In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata al 16 aprile.