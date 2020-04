CALOLZIOCORTE – “La situazione è leggermente migliorata rispetto a 20 giorni fa, stiamo andando nella direzione giusta“. Così il sindaco di Calolzio Marco Ghezzi in un nuovo video messaggio in cui fa il punto della situazione. Calolziocorte conta una novantina di contagiati, il 30/40% sono a casa con sintomi lievi e l’altra parte è ancora in ospedale; 11 sono invece i decessi.

“Per quanto riguarda le regole a Calolzio non è stato allentato nulla e si continua così come fatto negli ultimi quindici giorni. Non allentiamo la presa perché il metodo che abbiamo utilizzato sta funzionando”.