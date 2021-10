Calolzio, il Monastero del Lavello illuminato con le pedalate: l’iniziativa di Cambia Calolzio

Sabato 30 ottobre è tornata “M’illumino di meno”

L’iniziativa messa in campo dal gruppo Cambia Calolzio per sensibilizzare sul risparmio energetico e gli stili di vita sostenibili

CALOLZIO – La serata di pioggia ha rovinato l’osservazione della Luna, ma non ha fermato l’iniziativa green. Bambini e adulti ieri sera, sabato 30 ottobre, hanno potuto partecipare in

maschera alla serata organizzata dal gruppo Cambia Calolzio con gli studenti dell’istituto Fiocchi di Lecco, che da anni portano avanti sul territorio un progetto sulle

energie rinnovabili.

Le luci del luci del Monastero del Lavello di Calolziocorte si sono spente alle 20; il chiostro poi si è illuminato grazie alle pedalate. Loris Lazzati, del Planetario di Lecco, ha però raccontato le meraviglie dello spazio e incuriosendo i bambini che hanno partecipato

all’iniziativa.

“Un satellite la luna, “ricco” di ben 181mila kg di spazzatura lasciata nel corso degli anni da missioni, sonde e quant’altro, che ovviamente non si potrà vedere direttamente con l’aiuto del telescopio, messo a disposizione per questa occasione dall’Associazione Dee Space di Lecco, ma che, purtroppo, è lì”, spiega Diego Colosimo, di Cambia Calolzio.

I detriti, lasciati nello spazio dagli oltre 6mila razzi lanciati a partire dal 1957 e dagli 11370 satelliti, di cui funzionanti poco meno di 4mila, rappresentano una massa complessiva di oltre 9300 tonnellate che girano nel cielo.

Calolzio vede impegnata in un importante progetto per la “pulizia dei rifiuti lasciati dall’uomo che circolano nello spazio” la dottoressa Laura Pirovano, ingegnera aerospaziale presso l’Università del Surrey, che come Cambia Calolzio abbiamo avuto l’onore di avere tra noi per una nostra iniziativa pubblica già nel marzo del 2018.