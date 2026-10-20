Calolzio. Il nuovo piazzale di via F.lli Calvi dedicato a Giuseppe Bovara

Il nuovo piazzale è situato a Foppenico, accanto alla chiesa di San Michele

La cerimonia ufficiale di intitolazione si terrà venerdì 30 ottobre alle ore 10

CALOLZIOCORTE – Il nuovo piazzale di via Fratelli Calvi, accanto alla chiesa di San Michele Arcangelo in frazione Foppenico, sarà dedicato alla memoria dell’ingegnere

e architetto Giuseppe Bovara, in riconoscimento del significativo contributo offerto alla comunità e all’intera Valle San Martino.

Ad annunciarlo è stata l’amministrazione comunale di Calolziocorte che invita la cittadinanza e tutte le associazioni del territorio alla cerimonia ufficiale di intitolazione che si terrà venerdì 30 ottobre alle ore 10. Il programma prevede, dopo i saluti del Sindaco, l’intervento di Pietro Dettamanti, Presidente dell’Associazione Giuseppe Bovara di Lecco, con un approfondimento sulla figura e sull’opera dell’architetto lecchese.

Si proseguirà con la lettura di un testo dedicato alle principali opere da lui realizzate, a cura degli studenti dell’Istituto Lorenzo Rota di Calolziocorte e la benedizione della targa commemorativa da parte dell’Arciprete di Calolziocorte, Don Antonio Vitali. “Tutti sono invitati a partecipare a questo momento di memoria e riconoscenza, volto a valorizzare la figura e l’eredità culturale di uno dei protagonisti più significativi della storia architettonica del nostro territorio”.