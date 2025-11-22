Calolzio. Il Premiato Corpo Musicale “Donizetti” festeggia la patrona con un concerto

Sabato 29 e domenica 30 novembre le celebrazioni di Santa Cecilia

Il concerto, aperto a tutti i cittadini, in programma sabato 29 novembre alle 21

CALOLZIOCORTE – Il Premiato Corpo Musicale “Gaetano Donizetti” comunica che sabato 29 e domenica 30 novembre offre alla comunità il tradizionale concerto in onore della Patrona Santa Cecilia, celebrando la festa annuale della Banda nella giornata di domenica, col ringraziamento alla S. Messa delle 10.30 in chiesa arcipresbiterale e la commemorazione al cimitero maggiore, verso la conclusione di un anno di attività che ha registrato ancora importanti eventi tra i quali in particolare spicca, a livello straordinario, la partecipazione a Roma al Giubileo delle bande e della musica popolare, oltre ai concerti che allietano ormai con appuntamento fisso annuale nel territorio.

Il concerto, diretto dal Maestro concertatore e direttore Gianni Colombo, viene gentilmente ospitato nel salone dell’Istituto scolastico “Caterina Cittadini” in piazza Regazzoni a Calolziocorte, proponendo il seguente programma musicale:

di Franz Von Suppé, “Poeta E Contadino” (Ouverture dall’operetta); di Johann Strauss figlio “Fruhligsstimmen (Voci di primavera)” Valzer Op. 410; Johannes Brahms “Danze ungheresi” N. 5 in Sol Minore & N. 6 in Re Minore; Dmitri Shostakovich “Valzer N. 2” (dalla “Jazz Suite N. 2”); Monty Norman “James Bond Suite”; Lennon & McCartney “The Beatles in Concert”; Gianni Colombo “Dalla Story”; Klaus Badelt “Pirates of the Caribbean”.

Ingresso libero (sabato 29 novembre alle 21) e partecipazione aperta a chiunque desideri trascorre una buona serata in musica.