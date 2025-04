Calolzio, in 156 alla camminata benefica “Stop Leucemia” organizzata dagli Alpini

Il tempo incerto quest’anno ha purtroppo fatto totalizzare un numero di iscrizioni inferiore ai dati degli scorsi anni. In 156 – fra atleti, gruppi sportivi, ma anche famiglie, gruppi di amici e bambini – si sono cimentati nel percorso che per 6,5 chilometri si snoda per le vie di Calolzio. Da Piazza Vittorio Veneto al lungo lago del Lavello per risalire attraversando Foppenico.



I primi tre classificati, che hanno tagliato il traguardo in meno di mezz’ora – sono: Italo Conti, primo classificato, Simone Bolis, secondo, e Alberto Conti, terzo. La prima classificata del podio donne è invece Sonia Galbiati.