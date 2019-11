Calolzio in collegamento con Bruxelles per dire basta alla violenza sulle donne

In piazza i nomi di tutte le donne vittime di violenza nel 2019

L’iniziativa è stata trasmessa al Parlamento Europeo durante un convegno sul femminicidio

CALOLZIOCORTE – Una piccola ma significativa iniziativa quella organizzata questa mattina, giovedì, a Calolziocorte per dire basta alla violenza sulle donne. Con l’organizzazione del consigliere Eleonora Rigamonti, in piazza Vittorio Veneto è stato messo uno striscione che ricorda tutte le vittime di femminicidio in Italia nel 2019: ben 72 nomi accompagni dall’età, dalla data di morte e dalla causa.

“Siamo in collegamento con il Parlamento Europeo perché in contemporanea, a Bruxelles, si sta svolgendo un convegno sulla violenza contro le donne in ricordo di Pamela Mastropietro e organizzato dall’onorevole Luisa Regimenti – ha spiegato Eleonora Rigamonti -. Per dare un’idea di quante siano ancora oggi le donne vittime di violenza abbiamo pensato a questo striscione accompagnato da un mazzo di fiore”.

Da Bruxelles, grazie a un collegamento in diretta, hanno potuto vedere anche l’iniziativa calolziese, mentre lo striscione rimarrà appeso nei prossimi giorni perché “vogliamo che la gente rifletta su una cosa che potrebbe capitare a chiunque. Un ringraziamento particolare al sindaco Ghezzi, all’assessore Tina Balossi e al consigliere Marco Bonaiti che mi hanno sostenuto in questa iniziativa”.

“Nel 2019 siamo ancora costretti a parlare di violenza contro le donne – ha detto il sindaco Marco Ghezzi -. Oggi siamo qui a ribadire un concetto che dovrebbe essere ben inserito nella mente di tutte le persone. Non ci deve essere la violenza sulle donne punto e basta. Tutto il resto sono chiacchiere”.