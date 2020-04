Calolzio, in distribuzione 16 mila mascherine. Il sindaco: “Grazie ai volontari”

Le mascherine vengono consegnate nella cassetta della posta

Il sindaco Ghezzi ringrazia i volontari della Protezione Civile per l’impegno nell’assistenza delle persone in difficoltà

CALOLZIO – E’ in corso la distribuzione a domicilio di 16.000 mascherine chirurgiche, acquistate dal Comune di Calolziocorte e anche fornite gratuitamente da Regione Lombardia e Fondazione Comunitaria Lecchese. Lo ha annunciato il sindaco Marco Ghezzi.

La consegna è iniziata lo scorso giovedì partendo dalle frazioni collinari e dovrebbe concludersi entro il 24 aprile con la frazione di Sala.

“Un grazie di cuore ai volontari (consiglieri comunali e cittadini comuni) che hanno imbustato, etichettato e stanno distribuendo le mascherine, con particolare riguardo al Centro di Coordinamento Radio Soccorso e all’associazione Spazio Condiviso – ha detto Ghezzi – le mascherine vengono consegnate a domicilio nella cassetta della posta in busta trasparente chiusa a nome del capo famiglia. Per qualsiasi problema nella consegna vi chiediamo di contattare il Comune. Colgo l’occasione per ringraziare i volontari della Protezione Civile Comunale per il quotidiano impegno nell’assistenza alle persone in difficoltà”.