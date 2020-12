Calolzio. In piazza Vittorio Veneto arriva… Babbo Natale

L’iniziativa dell’amministrazione per allietare il Natale

I bambini potranno lasciare le letterine e scattare un selfie

CALOLZIOCORTE – Da domani, sabato 19 dicembre, fino alla vigilia di Natale, Babbo Natale sarà in piazza Vittorio Veneto a Calolzio. Nel limite delle restrizioni causate dall’emergenza covid, l’amministrazione comunale ha cercato di organizzare qualcosa per rendere speciale il periodo delle festività.

“Dalle 15.30 fino alle ore 17 Babbo Natale in carne e ossa sarà presente dove c’è la sfera luminosa nella piazza antistante il comune – ha detto l’assessore Cristina Valsecchi -. I bambini potranno lasciare le letterine e scattare un selfie”.

Nei giorni scorsi l’amministrazione ha anche lanciato il 1° concorso “Città di luci a Calolziocorte”: “Hanno aderito 10 persone, un buon riscontro anche perché l’iniziativa è stata messa in piedi in poco tempo – ha detto Valsecchi -. Come amministrazione abbiamo cercato di organizzare qualche iniziativa in questo Natale ‘particolare’, noi ce l’abbiamo messa tutta”.