Calolzio, in servizio due nuovi medici di famiglia, i dottori Parrella e Brunu

I due medici prenderanno servizio da lunedì 4 gennaio negli ambulatori di via Stoppani

Ecco le informazioni per contattarli

CALOLZIO – Calolzio ha due nuovi medici di base: si tratta dei dottori Giorgio Parrella e della dottoressa Elisa Brunu che dal 4 gennaio prenderanno servizio sostituendo così i dottori Avogadri e Villa andati in pensione.

I due medici riceveranno solo su appuntamento presso gli ambulatori di via Stoppani 25 secondo i seguenti orari.



Per prenotare la visita gli assistiti dovranno contattare i seguenti numeri:

Dott. Parrella: tel 351 7345246/mail giorgiopa90@gmail.com

Dott.ssa Brunu: tel 371 3946148/mail elisa.brunu.eb@gmail.com

Per le ricette è possibile richiederle via email, sms o whatsapp e verranno fatte entro due giorni lavorativi. Coloro che hanno attivato l’apposito servizio sul sistema fascicolo sanitario riceveranno automaticamente via sms i codici con i quali è possibile acquistare i medicinali direttamente in farmacia. Per attivazione e informazioni visitare il sito www.fascicolosanitario.regione.lombardia.it

Soddisfatta l’assessore Tina Balossi, che ha commentato: “Spiace ci siano stati disagi per gli utenti ma da lunedì 4 gennaio siamo pronti a partire con i medici sostituti. Vorrei ringraziare il responsabile dell’ufficio Territorio, architetto Federici, che ha predisposto la determina per procedere all’utilizzo dei locali di via Stoppani, l’amministrazione intende supportare i medici anche nei mesi a venire”.