Calolzio. Istituto Rota: il dirigente Maurizio Canfora scrive ai neo diplomati

Scuola mutilata, un anno scolastico difficilissimo per tutti

“Siete stati capaci di riorganizzare le vostre vite, ora vi auguro uno scintillante futuro”

CALOLZIOCORTE – “Care neodiplomate e cari neodiplomati dell’Iis ‘Lorenzo Rota’,

con vivo piacere partecipo ai numerosi positivi e lodevoli risultati conseguiti durante gli esami di Stato appena conclusi presso la nostra scuola, al termine di un anno scolastico difficilissimo per tutti…”

Inizia con queste parole la lettera che il dirigente scolastico Maurizio Canfora ha scritto a tutti gli studenti dell’istituto che si sono diplomati in epoca covid.

“Un anno all’insegna dell’incertezza e delle complicazioni, che di certo non hanno agevolato il completamento di un percorso di per sé impegnativo, ma che ha richiesto una ancora più forte volontà di apprendere e grande capacità di adattamento, autonomia e resilienza. Eravate abituati a svolgere il vostro percorso di studi nelle aule che vi hanno visti crescere, anno dopo anno, insieme a compagni e docenti e, improvvisamente, vi siete trovati costretti a sperimentare una didattica accompagnata dal ‘distanziamento sociale’. È innegabile che si sia trattato di una scuola ‘mutilata’, essendo venuti meno dei momenti significativi della socialità scolastica, che, quando presenti, arricchiscono anche gli apprendimenti. Però, come spesso accade al verificarsi di un evento critico e destabilizzante, siete stati capaci di riorganizzare positivamente la vostra vita di ragazze e ragazzi, di studentesse e di studenti, integrando la sofferenza con la forza e le fragilità con le capacità. Nonostante tutto avete continuato ad apprendere i saperi fondamentali della cultura umanistica, scientifica, tecnologica ed economica, sviluppando competenze specifiche dei diversi percorsi di studio, che vi permetteranno di affrontare percorsi lavorativi e accademici. Da parte mia, oltre al ringraziamento per i brillanti e lusinghieri risultati da voi conseguiti, vi è l’augurio che essi possano rappresentare stimolo per studentesse e studenti che in futuro dovranno affrontare presso l’Iis ‘Lorenzo Rota’ un così importante appuntamento; ma ancor più vi è l’augurio sincero che tutti voi possiate realizzare le più alte aspirazioni, avendo sempre ben presente che gli ingredienti fondamentali per realizzarle sono la passione, la competenza, la tensione al miglioramento continuo e, ovviamente, la capacità di riconoscere e porre rimedio ai propri errori, tenendo fede agli ideali di integrità, rispetto e giustizia.

Infine, sento il dovere di rivolgere un sentito ringraziamento alle famiglie, ai docenti e a tutto il personale della comunità scolastica, che negli anni del percorso appena concluso hanno collaborato con dedizione per la vostra formazione personale, sociale e culturale, presupposti inoppugnabili dei brillanti risultati che avete meritato.

In “bocca al lupo” a tutti per uno scintillante futuro!

Il dirigente scolastico

dott. Maurizio Canfora