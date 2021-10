Calolzio. Istituto Rota, un’accoglienza originale per gli studenti di prima

Una caccia al tesoro per conoscere il giardino di Villa De’ Ponti e socializzare

La bella iniziativa messa in campo dagli studenti di quinta del Liceo delle Scienze Applicate

CALOLZIOCORTE – Un modo per far conoscere uno splendido angolo della città di Calolziocorte, ma soprattutto per dare il benvenuto in maniera originale a tutti gli studenti che da pochi giorni hanno cominciato a frequentare le classi prime. E’ questa l’iniziativa che per due giorni, venerdì e sabato, ha visto impegnati al giardino botanico di Villa De’ Ponti a Calolziocorte gli studenti di quinta del Liceo delle Scienze Applicate dell‘Istituto Rota e tutti i “primini” che frequentano la scuola calolziese.

I nuovi studenti, una volta giunti al parco, dovevano risolvere una serie di indovinelli che, come in una sorta di caccia al tesoro, permettevano di individuare una specifica pianta davanti alla quale c’era uno studente di quinta che consegnava una lettera che andava a formare una parola. Un modo diverso per far incontrare e socializzare gli studenti più grandi e quelli più piccoli, con i ragazzi di quinta a fare da guida ai loro nuovi compagni.

“Arrivare dalla scuola media ed entrare di colpo in un ambiente totalmente nuovo potrebbe anche risultare uno scoglio – hanno raccontato i ragazzi di prima -. Invece questa iniziativa ci ha permesso di entrare in contatto con i nostri nuovi compagni oltre a conoscere un luogo particolare del nostro territorio”.