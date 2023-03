Calolzio. La banda Donizetti per tre domeniche nelle vie della città

Al via l’attività annuale di promozione musicale

CALOLZIOCORTE – Il Premiato Corpo Musicale G. Donizetti di Calolziocorte nei giorni di domenica 12, 19 e 26 marzo svolgerà un’attività occasionale annuale di promozione musicale. La Banda percorrerà le vie di Calolziocorte e Vercurago indicativamente nell’orario tra le 9 e le 12.30, per raggiungere alcuni punti cittadini e spazi dove suonare alcuni brani musicali per la cittadinanza (in caso di maltempo l’iniziativa sarà rimandata alla domenica successiva).

Domenica 12 marzo – Calolziocorte

Via Martiri della Libertà – P.zza F. Kennedy – Via Don A. Bolis – P.zza Casale

Via S. Antonio – Via Promessi Sposi – Via Manzoni – Via Volta – Via Guagnellini

Via IV Novembre – P.zza Arcipresbiterale – Via Alla Chiesa – Via XXIV Maggio

Via S. Martino – P.zza Regazzoni – Via Macorna – Via Maglio – V.lo Maglio – Via Renzo

Via Torchio – Via Tovo – Via Don Minzoni – Via alla Cà

Via Pergolesi – Via Toscanini – Via Don Abbondio – Via Don Carlo Rosa.

Domenica 19 marzo – Calolziocorte

Via Montello – Via F.lli Calvi – Via Milano – C.so Europa – Via Istria – P.zza Alpini

Via Marconi – Via Zanini – Largo Garibaldi – C.so Dante – Via Galli – Via Stoppaniù

Via Sassi – Via Resegone – Via Locatelli – Via Grandi – Via S. Girolamo – Via Rossi

Via Cioni – Via Industriale – Via Bixio – Via Gavazzi – Via Mazzini – Via A. Franck

Via Cervi – Via Colleoni – Via Vittorio Veneto.

Domenica 26 marzo – Calolziocorte

Via Trieste – Via Trento – Via Venezia – Via Adda – Via Donizetti

Via De Amicis – Via Mazzini – Via Tasso – Via Cavour.

Domenica 26 marzo – Vercurago