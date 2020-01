Calolzio. La casetta dell’acqua spostata davanti alle scuole di Foppenico

Nuova collocazione per la casetta dell’acqua

Intervento della società che gestisce l’impianto in accordo col comune

CALOLZIOCORTE – E’ stato effettuato nei giorni scorsi lo spostamento della casetta dell’acqua dalla ex piazza Mercato al parco Allende, davanti all’ingresso delle scuole di Foppenico che dà su corso Europa. Un intervento della società che gestisce la casetta in accordo con il comune e che era atteso da alcuni mesi.

Lo spostamento era stato annunciato durante l’incontro con gli abitanti della frazione Rossino tenuto lo scorso 17 gennaio. Proprio in quell’occasione gli abitanti di Rossino aveva chiesto di poter installare una casetta dell’acqua anche nella frazione montana, ma il sindaco Marco Ghezzi aveva spiegato che non era possibile perché la ditta vincitrice dell’appalto faceva già fatica a tenere attiva quella in centro città a causa dei margini risicati. Lo spostamento dovrebbe rendere la casetta più fruibile.

L’amministrazione, poi, aveva fatto sapere che stava valutando la possibilità di realizzare un’area per lo sgambamento cani proprio nell’area verde dietro alla casetta dell’Acqua.